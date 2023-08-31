  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Seda Tosun anne oldu

Mucize filmiyle adını duyuran Seda Tosun, anne oldu. Tosun, kızına Lidya adını verdi.

Ünlü oyuncu Seda Tosun anne oldu

Yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı Mucize filminin kadrosunda yer alan Seda Tosun, geçtiğimiz yıl Taner Ataş ile dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu Seda Tosun anne oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Tosun ile Taner Ataş, kızları Lidya'yı kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun anne oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!
  Magazin

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!

Bülent Ersoy yeşillendi
  Magazin

Bülent Ersoy yeşillendi

Samsun’da Ekin Uzunlar konseri
  Magazin

Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı
  Magazin

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

Danla Biliç'ten flaş sosyal medya açıklaması
  Magazin

Danla Biliç'ten flaş sosyal medya açıklaması