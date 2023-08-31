Ünlü oyuncu Seda Tosun anne oldu

Yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı Mucize filminin kadrosunda yer alan Seda Tosun, geçtiğimiz yıl Taner Ataş ile dünyaevine girmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Tosun ile Taner Ataş, kızları Lidya'yı kucağına aldı.

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