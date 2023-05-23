Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un tekne pozları olay yarattı

Her sezon yaratıcı ve özgün kampanyalarıyla modaseverlere ilham veren Beymen, “Summer Glam” kampanyası ile güneşin sıcaklığını ve tatilin mutluluk veren enerjisini doyasıya yaşatan ışıltılı bir yaza yelken açıyor.

Akdeniz’in uçsuz bucaksız maviliğinde süzülen, dev bir çekim setine dönüştürülmüş bir yatta sinematografik bir dille çekimleri gerçekleştirilen kampanyanın başrolünde ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy yer alıyor.



Amerikalı aktris, model, film yapımcısı ve moda tasarımcısı Chloë Sevigny’nin Soulwax ile seslendirdiği Heaven Scent şarkısı eşliğinde ışıltılı bir yaz yolculuğuna davet eden kampanyada, moda haftalarında dünya markaları için yürüyen ünlü modeller Anna Mila Guyenz ve Francesco Ruggiero, Saadet Işıl Aksoy ile birlikte kamera karşısına geçiyor.



Gün ışığından gün batımına uzanan kareleriyle plajdan parti stiline 2023 yazının favori görünümleriyle tanıştığımız “Summer Glam”de modellere; Dolce & Gabbana, Balmain, Bottega Veneta, Valentino, Jacquemus, Cult Gaia, Christopher Esber, Magda Butrym, Tom Ford, Attico, GCDS gibi markaların yüksek moda sahnesinde öne çıkan, enerjisiyle yaz ruhunu yansıtan göz alıcı tasarımları eşlik ediyor.

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