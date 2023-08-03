Uzun zamandır Türkiye-ABD hattında mekik dokuyan oyuncu Saadet Işıl Aksoy özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2020 yılının şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirmişti.

Şu sıralar ailesiyle tatil yapan Aksoy, lastiği patlayan komşusunun yardımına koştu. Eline kriko ve bijon anahtarını alan ünlü oyuncu önce patlayan lastiği söktü, sonra yenisiyle değiştirdi. O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan Aksoy paylaşımına, 'Ne sandınız Türk kadını var burada' notunu düştü.

Aksoy yaptığı açıklamada da 'Ne iş olsa yaparım, aç kalmam. Öyle durduğuma aldanmayın, lastiği gerçekten değiştirdim. Gururluyum' dedi. (Hürriyet)

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