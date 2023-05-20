 Ünlü oyuncu Murat Danacı Fas'ta çekilen bir filmde oynadı

Murat Danacı, Fas Marakeş’te çekilen bir sinema filminde yer aldı.

8 sezon ülkemizde yayınlanan “Beni Affet” dizisinin başrolü Murat Danacı, dizinin 50’den fazla ülkede yayınlanmasının getirdiği ün ve şöhret sayesinde yurt dışında aranan Türk oyuncular arasına girdi.



Havalimanında gazetecilerin sorularına cevap veren ünlü oyuncu, "Geçen yıl anlaştığımız bir sinema filmiydi. Çekimlerini tamamladık. Sanırım 2024’te vizyona girecek. Uluslararası önemli bir prodüksiyonda bir Türk oyuncu olarak yer almak ekstra gurur verici benim adıma. Temmuz ayında da bir reklam filmi için Lübnan’a gideceğim" dedi.

En son ‘Dokuz Oğuz’ dizisinde yer alan ünlü oyuncu “Yeni sezon için teklifler var. Ekranda olmayı, setlerde olmayı ve çalışmayı seviyorum. Şu an gelen projeleri okuyorum. Haziran ayında kısa bir tatil sonrası birine karar verip ekranlarda olmaya devam edeceğim” dedi.

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