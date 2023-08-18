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İstanbul'da yaşamak çok zor

Oyuncu Murat Danacı Nişantaşı City’s alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi.

İstanbul'da yaşamak çok zor

 
Ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu “Son bir ayda sanırım 3391 km yapmışımdır" diyerek gülen oyuncu konuya açıklık getirdi. 
 
İstanbul'da yaşamak çok zor
 
Murat Danacı, "Yapımcılığını Böcek Film’in yaptığı “3391 km” adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldım. Ankara’da yaşıyorum. İzmir çekimlerim tamamlandı. İstanbul çekimleri için İstanbul’a geldim. Bildiğiniz gibi Ankara’da yaşıyorum. Çekimler için Ankara, İzmir, İstanbul sürekli git gel yapıyorum.  Filmimizin adı gibi sanırım 3391 km yapmışımdır son bir ayda. Film ile ilgili fazla bilgi veremiyorum. Detaylı bilgi yapım şirketimiz tarafından vakti gelince yapılacaktır. Ama çok izleneceğini düşündüğüm bir sinema filminin kadrosunda tadımlık da olsa olmak, benim adıma keyif veren bir süreçti.  Vizyonda hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum.” dedi.
 
İstanbul'da yaşamak çok zor
 
Bu arada 4 gündür istanbul'da kaldığını söyleyen oyuncu,"İstanbul'da yaşamak çok zor. İlk kez istanbul'da 4 gün kaldım.  Ankara daha sakin ve huzurlu" dedi. 

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