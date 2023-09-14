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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, bastonla dolaşıyor. Ayağında rahatsız olan oyuncu, bastonla yürüdüğü anı Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı
Kuntay Tarık Evren ile evli olan ve Milan adında bir çocuğu bulunan Zenginer'e geçmiş olsun mesajı yağdı.

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