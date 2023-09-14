Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, bastonla dolaşıyor. Ayağında rahatsız olan oyuncu, bastonla yürüdüğü anı Instagram'dan paylaştı.



Kuntay Tarık Evren ile evli olan ve Milan adında bir çocuğu bulunan Zenginer'e geçmiş olsun mesajı yağdı.

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