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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer dolandırıcıyla birbirine girdi

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer dolandırıcıyla birbirine girdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer dolandırıcıyla birbirine girdi

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, dolandırıcılar tarafından dolandırılmaya çalışıldı. Oyuncu, sabah saatlerinde dolandıcırıyla telefonda atıştı. Zenginer o anları sosyal medya hesaplarından yazdı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer dolandırıcıyla birbirine girdi

Oyuncu, "Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; Sizi arıyor ben başkomserim diyor (yerse) en ufak bir kargocuda bile olabilevek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalışıyor, sizin telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanınızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer dolandırıcıyla birbirine girdi

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