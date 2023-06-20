Fulya Zenginer'den sürpriz proje

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Fulya Zenginer, kendi markasını çıkardı. Oyuncu, Agula adını verdiği firmasında anne-bebek ürünleri satacak. 2019 yılında Küntay Tarık Evren’le evlenen ve Milan adında oğlu bulunan Zenginer, ilk olarak yenidoğan çantalarını satışa sundu.

Oyuncunun, çantalarının ise ilk günden tükenildiği öğrenildi. Zenginer’in bebek giyimi ve oyuncakları ise yakın zamanda satışa çıkacak. Oyuncu, geçtiğimiz senelerde de çocuk kitabını okurlarıyla buluşturmuştu.

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