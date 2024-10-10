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Ünlü oyuncu Esengül Aypek kalbini Metehan Akyel'e kaptırdı!

Ünlü oyuncu Esengül Aypek kalbini Metehan Akyel'e kaptırdı! İşte deyaylar...

Ünlü oyuncu Esengül Aypek kalbini Metehan Akyel'e kaptırdı!

Snob Magazin'in özel haberine; Gözde oyuncu Esengül Aypek, yeni aşka yelken açtı. Başarılı oyuncu Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.

Ünlü oyuncu Esengül Aypek kalbini Metehan Akyel'e kaptırdı!
Sevgililer geçtiğimiz ay bir doğum gününde tanışarak yeni bir aşka yelken açtı. 

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