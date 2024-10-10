Snob Magazin'in özel haberine; Gözde oyuncu Esengül Aypek, yeni aşka yelken açtı. Başarılı oyuncu Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.



Sevgililer geçtiğimiz ay bir doğum gününde tanışarak yeni bir aşka yelken açtı.

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