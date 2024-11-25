 Ünlü oyuncu Derya Taşbaşı ile iş insanı Deniz İçmeli evlendi!  

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Derya Taşbaşı, hayatını iş insanı Deniz İçmeli ile birleştirerek evlilik yolunda ilk adımını attı.

Çiftin görkemli düğünü, önceki gün Ankara’nın en prestijli mekânlarından biri olan Atlı Otel’de gerçekleşti.

Yaklaşık 200 seçkin davetlinin katıldığı bu özel gecede, adeta masalsı bir atmosfer hâkimdi. Derya Taşbaşı’nın modacıların övgüyle bahsettiği göz kamaştırıcı gelinliği ile boy gösterdiği düğün, unutulmaz anlara sahne oldu.

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