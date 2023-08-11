Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili ve mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan tatiline devam ediyor.



Yunan DJ Sergio ile aşk yaşayan oyuncu, tekne pozları verdi.



Özdemir, bikinili ve mayolu pozlarını yayınladı.



Oyuncuya beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.