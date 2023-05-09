 Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu büyüdü

Sinema filmi Issız Adam'da canlandırdığı rol ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Cemal Hünal, geçtiğimiz gün oğlu Doğan Atilla ile alışveriş için geldikleri Kanyon'da objektiflere takıldı.



Baba-oğul bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptıktan sonra yemek katına çıkarak yemek yedi. Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmişti.

Çift, 2014 yılında oğulları Doğan Atilla'yı kucağına almıştı.

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