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Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu büyüdü

Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu Doğan Atilla uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu büyüdü

Sinema filmi Issız Adam'da canlandırdığı rol ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Cemal Hünal, geçtiğimiz gün oğlu Doğan Atilla ile alışveriş için geldikleri Kanyon'da objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu büyüdü
Baba-oğul bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptıktan sonra yemek katına çıkarak yemek yedi. Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmişti.

 Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın oğlu büyüdü

Çift, 2014 yılında oğulları Doğan Atilla'yı kucağına almıştı.

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