Bulutların Üstünde şiir gibi bir film oldu

Başrollerinde Ruhi Sarı ve Cemal Hünal’ın oyuncu kadrosunda Kerim Aydemir, Gamze Karababa ve Özge Aydın’ın yer aldığı “Bulutların Üstünde” filminin basın toplantısında oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu Ruhi Sarı “Filmde canlandırdığımız karakterler iletişimde zorluk çekiyor ama bu çektiğimiz zorluk seyirciye tebessüm ettirecek.

Durum komiği ve iç dünyaya yolculuk yaptıran şiir gibi bir film oldu. Biz Cemal ile iyi bir takım arkadaşıyız. Daha evvel de birçok projede bir arada çalıştık. Bu durum aramızda çok büyük bir avantaj oldu. Filmi izleyenler kendi hayatlarına dair sordukları pek çok sorunun cevabını da bulacaklar diye düşünüyorum” dedi.

Uşak Ulubey Kanyonu’nda çekilen filmin çekimlerinin keyifli geçtiğini söyleyen Cemal Hünal “Çekimler esnasında hava çok sıcaktı, dağ tepe, dere bayır gezdik. Sıcakta çalışmak soğukta çalışmaktan daha zordu ama muhteşem bir doğada çok keyifle çalıştık. Seyircilerin de izlerken aynı keyfi alacaklarını umut ediyorum” dedi. Filmde bir gazeteciyi canlandıran ünlü oyuncu “Gazetecilik zor muydu sizce?” sorusuna “Sevdiğin işi yapmak her zaman ötekilerden daha kolay derim ben” dedi.

"Bulutların Üstünde" filmi bir gazetede muhabir olarak çalışan Gökhan'ın (Cemal Hünal) ıssız bir yerde arabası ve telefonunun bozulmasının ardından lakabı ‘Bulut Avcısı’ olan Barış’la (Ruhi Sarı) yollarının kesişmesi ile birlikte başlarından geçen tuhaf olayları konu alıyor.

Film 8 Eylül’de vizyona girecek.

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