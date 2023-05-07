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Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti

Birçok fenomen dizide yer alan ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner, yazar sevgilisi Merve Göntem'e eklifi teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti

Cavit Çetin Güner, sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti.

Son olarak Diriliş Ertuğrul ve Yasak Elma dizilerinde boy gösteren Güner, senarist ve yazar Merve Göntem'e evlilik teklif ettiği anı Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Sevgilisine sarıldığı kareyi paylaşan oyuncu, "Yine yeniden değil, en baştan" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Göntem ise, "Allah bizi kahretsin Çet... Evet diyince evlenmek zorunda oluyor muyuz?" dedi.

Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti
Çifte, arkadaşları ve sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.

 Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti

Cavit Çetin Güner'in, yer aldığı Ben Bu Boşluğu Nasıl dizisinin senaristliğini Merve Göntem yapmıştı.

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