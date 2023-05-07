 Ünlü oyuncu Cavit Çetin Güner sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti

Cavit Çetin Güner, sevgilisi Merve Göntem'e evlilik teklifi etti.

Son olarak Diriliş Ertuğrul ve Yasak Elma dizilerinde boy gösteren Güner, senarist ve yazar Merve Göntem'e evlilik teklif ettiği anı Instagram'dan paylaştı.



Sevgilisine sarıldığı kareyi paylaşan oyuncu, "Yine yeniden değil, en baştan" diye yazdı.



Göntem ise, "Allah bizi kahretsin Çet... Evet diyince evlenmek zorunda oluyor muyuz?" dedi.



Çifte, arkadaşları ve sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.

Cavit Çetin Güner'in, yer aldığı Ben Bu Boşluğu Nasıl dizisinin senaristliğini Merve Göntem yapmıştı.

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