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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları  

Bir süre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan eden Aybüke Pusat'tan kumsal pozları geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları  

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kumsalda pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları  
Oyuncu, yüzü olduğu Hummel kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları  
Pusat'ın karelerine beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları  

Oyuncu, bir süre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan etmişti.

 

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