Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkını ilan etti

2019 yılında Her Yerde Sen dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yıllar sonra aşkını ilan etti. Birlikte görünmülerine rağmen aşklarını yalanlayan çiftten ilk paylaşım geldi.



Pusat sevgilisi Andıç ile ilk karesini Instagram'dan yayınlayarak, aşkını ilan etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.