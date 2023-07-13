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Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkını ilan etti

Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkını ilan etti

2019 yılında Her Yerde Sen dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yıllar sonra aşkını ilan etti. Birlikte görünmülerine rağmen aşklarını yalanlayan çiftten ilk paylaşım geldi.

Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkını ilan etti
Pusat sevgilisi Andıç ile ilk karesini Instagram'dan yayınlayarak, aşkını ilan etti.

 

 

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