 Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi

Aslı Melisa Uzun, ekim ayının ortasında denize girdi.



Alanya'da denize giren oyuncu,

o anları Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, karelere deniz emojisi koydu.

Uzun'a beğeni yağdı.

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