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Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi

Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi

Aslı Melisa Uzun, ekim ayının ortasında denize girdi.

Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi
Alanya'da denize giren oyuncu,

Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi

o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi
Oyuncu, karelere deniz emojisi koydu.

 Ünlü oyuncu Aslı Melisa Uzun ekim ayının ortasında denize girdi

Uzun'a beğeni yağdı.

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