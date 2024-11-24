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Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti!

Cem Yılmaz'dan 2013 yılında boşanan ve Kemal adında oğlu olan Ahu Yağtu, yen, aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu aşkını ilan etti!
Oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etti. Yağtu, sosyal medya hesabında Orkun Pa ile paylaşım yaptı. Oyuncunun fotoğrafın altına yazdığı "Doğum günün kutlu olsun aşkım" mesajı, kısa süre içinde geniş bir yankı uyandırdı.

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