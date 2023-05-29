Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu Türkiye'yi terk ediyor

Menajerimi Ara dizisiyle Ahsen Eroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da sona ermesinin ardından, "Bana gitme vakti göründü. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum" dedi.



Instagram'dan açıklama yapan Eroğlu, "Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum" dedi.



Sözlerine devam eden oyuncu, "Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…" ifadelerini kullandı.



Eroğlu'nun mesajı gündem oldu.

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