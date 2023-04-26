Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile Nişantaşı'nda köpeğiyle görüntülendi.



Çift, "Küçük bir işimiz vardı. Hem de köpeğimiz Atlas'ı da gezdirmiş olduk" dedi.



'Kübra' dizisinin setinin devam ettiğini söyleyen Eroğlu, "Projeyle ilgili detay vermesem daha iyi olur. Konu itibarıyla ağır bir hikayesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum. Umarım seyirciler beğenir. Biz keyifle çalışıyoruz. Diğer projelerimin de yayınlanmasını bekliyorum" dedi.

Çift, kombiniyle de dikkat çekti.

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