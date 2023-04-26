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Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu ile sevgilisi Kemal Ertuğ Nişantaşı'ndaydı. Çiftin, kombini dikkat çekti. İşte detaylar...

Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...

Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile Nişantaşı'nda köpeğiyle görüntülendi.

Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...
Çift, "Küçük bir işimiz vardı. Hem de köpeğimiz Atlas'ı da gezdirmiş olduk" dedi.

Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...
'Kübra' dizisinin setinin devam ettiğini söyleyen Eroğlu, "Projeyle ilgili detay vermesem daha iyi olur. Konu itibarıyla ağır bir hikayesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum. Umarım seyirciler beğenir. Biz keyifle çalışıyoruz. Diğer projelerimin de yayınlanmasını bekliyorum" dedi.

 Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...

Çift, kombiniyle de dikkat çekti.

Ahsen Eroğlu'ndan flaş proje açıklamaları...

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