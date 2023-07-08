Ahsen Eroğlu bikinili fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ELLE dergisinin etkinliğine katıldı. Oyuncu, beyaz bikinisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Menajerimi Ara dizisiyle yıldızı parlayan Eroğlu'nun başka pozunu derginin Instagram hesabı da paylaştı.



Eroğlu, Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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