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Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

 
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ahsen Eroğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.
 
Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?
İmajıyla dikkat çeken oyuncu, "Yazın böyle rahat oluyorum" dedi. Havaların sıcak olmasına rağmen İstanbul'da olan Eroğlu, "Kübra projesi devam ediyor. Boşluk olunca tatile gidiyorum. Erşan Kuneri'nin hazırlığı devam ettiği için çok bir yere de gidemiyorum" diye konuştu. Sosyal medyadaki doğal pozlarına oyuncu, "Nasıl hissediyorsam öyle paylaşıyorum. Başkalarının ne dediğiyle çok ilgilenmiyorum. Arada yorum alıyorum ama çokta umrumda değil" dedi.

Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

FARKLI BİR DENEYİM OLUYOR

Erşan Kuneri'den bahseden Eroğlu, "İkinci sezon bence daha yüksek olacak. Ekip olarak kaliteli insanlarla bir arada olmak mutlu ediyor. Çok güzel anlaşıyoruz. Çok mutluyum. Bir sürü şey öğreniyorum. Farklı bir deneyim oluyor. Daha önce yapmadığım işlerden biri" diye konuştu.

Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

HİÇBİR YERE GİTMİYORUM

28 Mayıs'taki seçimlerinden sonra "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim. Bana gitme vakti göründü" açıklamasıyla konuşulan oyuncu, "O konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Yanlış anlaşıldım. Ülkeyi hiçbir zaman terk etmek istemedim. Her zaman söylediğimin arkasında duran ve çalışkan bir insan olmaya çalıştım. Amerika'yla ilgili bir sürecim var. Orada eğitimle ilgili yapmak istediğim ve görmek istediğim yerler var. Burada ailem ve arkadaşlarım var. Hiçbir yere gitmiyorum. Kalbim temiz. İnsanlara karşı nefret duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden sonra ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar! Yoksa ülkeyi terk ediyor mu?

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