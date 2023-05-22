 Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!

Seçkin Piriler, Asmalımescit Baylo adlı mekan da sevgilisiyle 5 saat dans edip eğlendi.



Seçkin Piriler sabaha karşı sevgilisi ile el ele mekandan çıkıp sonra sevgilisinin koluna girdi.



Piriler flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekan içinde saatlerce sarılıp dans edip eğlenen çift muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.



Model, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?" dedi.

Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.