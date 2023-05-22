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Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı, İşte haberin detayları...

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!

Seçkin Piriler, Asmalımescit Baylo adlı mekan da sevgilisiyle 5 saat dans edip eğlendi.

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!
Seçkin Piriler sabaha karşı sevgilisi ile el ele mekandan çıkıp sonra sevgilisinin koluna girdi.

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!
Piriler flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekan içinde saatlerce sarılıp dans edip eğlenen çift muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!
Model, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?" dedi.

 Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!

Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülünce kaçtı!

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