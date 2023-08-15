Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, bikinili pozunu paylaştı.



Manchester City takımından Barcelona'ya transfer olan Gündoğan, çocuğu Kais ile de poz verdi.



Barselona'da çektirdiği kareleri İtalyan model, Instagram'dan yayınladı.



Beş ay önce anne olan Sara Arfaoui'nin doğum kilolarını verdiği görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.