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Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları

Ünlü model Sara Arfaoui, Barselona pozlarını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, bikinili pozunu paylaştı.

Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları
Manchester City takımından Barcelona'ya transfer olan Gündoğan, çocuğu Kais ile de poz verdi.

Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları
Barselona'da çektirdiği kareleri İtalyan model, Instagram'dan yayınladı.

Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları
Beş ay önce anne olan Sara Arfaoui'nin doğum kilolarını verdiği görüldü.

Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları

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