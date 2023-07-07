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Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan aşka geldi  

 Manchester City'den İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan İlkay Gündoğan, aşka geldi.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan aşka geldi  

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan İlkay Gündoğan, tatil için Türkiye'ye geldi.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan aşka geldi  
Futbolcu, eşi Sara Arfaoui ile tatile çıkan çift aşka geldi.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan aşka geldi  
Gündoğan eşinin öptüğü anı, "Gün batımı" diye paylaştı.

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