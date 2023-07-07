Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan aşka geldi  

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan İlkay Gündoğan, tatil için Türkiye'ye geldi.



Futbolcu, eşi Sara Arfaoui ile tatile çıkan çift aşka geldi.



Gündoğan eşinin öptüğü anı, "Gün batımı" diye paylaştı.

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