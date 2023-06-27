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İlkay Gündoğan 3.5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan 3.5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan 3.5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz gün yedi sezon formasını terlettiği İngiliz ekibi Manchester City'den İspanya'nın köklü takımı Barcelona'ya transfer olmuştu.

İlkay Gündoğan 3.5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Türk asıllı Alman milli futbolcu imzayı attıktan sonra İtalyan model Sara Arfaoui ve oğlu Kais ile Fransa'ya tatile gitti.
Gündoğan, 3.5 aylık çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi.

İlkay Gündoğan 3.5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Futbolcu ailece çektirdiği kareyi, "Gündoğanlar" motuyla paylaştı.

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