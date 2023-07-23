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Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı. İşte detaylar...

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Tescilli güzel ve oyuncu Didem Uzel, dokuz yıl Amerika'da yaşadıktan sonra pandemi sürecinde Türkiye'ye geri dönmüştü. ABD'de yaşadığı süreçte memleketine olan özlemini sürekli dile getiren ünlü isim, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Ünlü güzel, geçtiğimiz haftalarda tatil için eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile birlikte Amerika'ya gitti.

 Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Sokakları karış karış gezen Uzel'in güzel başlayan seyahati kötü bitti! Bir aylık bir tatilin ardından önceki gün Türkiye'ye dönen Uzel, tatsız bir sürprizle karşılaştı. Çünkü İstanbul'daki evine gelip valizini açtığında bütün aksesuvarlarının havalimanındaki transfer sırasında çalınmış olduğunu fark etti. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra Didem Uzel ile konuştum. Önce geçmiş olsun dileklerimi ilettim sonra da olayın detaylarını öğrendim.

 Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Uzel, şöyle başladı söze: "Günlük hayatta kullandığım aksesuvarlarım çalındı. Bu seyahatimde New York'tan aldığım takılar da vardı. Amerika'ya çok seyahat ettiğim için bu tarz olayların yaşandığını biliyordum. Daha önce de havalimanında birçok arkadaşımın başına da böyle şeyler gelmişti. Bir arkadaşımın parfümü, diğerinin gözlükleri çalınmıştı. Ben de kışkırtıcı olmasın diye takılarımı 3 parçaya bölüp koymuştum." Ünlü güzel, yaklaşık 10 bin liralık olan takılarının hepsini çaldırdı.

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı
Uzunca bir sürede birçok şehirden aldığı takılarının bir anda kaybolması onu çok üzdü. Uzel, "Ben bu yaşananları çok iyi bildiğim için spor ayakkabıları bile valizlere tek tek bölerek yerleştiririm. Uzun zamandır beğenerek topladığım aksesuvarlarımdı. Maddi değeri çok büyük olmasa da sürekli kullandığım takılardı. Şimdi istesem de birçoğunu bulamam. Topluca hepsi gitti. Dün bir toplantıya gidecektim bir baktım ki hepsini almışlar. Eve geldim moralim bozuldu" dedi.

 Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Didem Uzel, yaşadıklarından sonra ABD'ye seyahat edecek olan kişileri uyarmayı da ihmal etmedi: "Valizlerine parfüm, aksesuvar, kemer, pahalı ayakkabı koymasınlar. Çünkü çalınıyor. Sonradan üzülmeyin."

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

 

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