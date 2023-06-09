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Ünlü model Buse İskenderoğlu oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Ünlü model Buse İskenderoğlu, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Ünlü model Buse İskenderoğlu oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Snob Magazin'in haberine göre; Buse İskenderoğlu, Nişantaşı City's'deydi.

Ünlü model Buse İskenderoğlu oyunculuğa yeşil ışık yaktı
'Yasak Elma' dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan model, "Çok mutlu oldum. Daha öncede bir sinema filminde oynamıştım. İkinci defa oyunculuk deneyimim oldu. 'Yasak Elma'dan sonra teklifler gelmeye başladı. Gelen en uygun teklifi değerlendireceğim" diyerek, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

Ünlü model Buse İskenderoğlu oyunculuğa yeşil ışık yaktı

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