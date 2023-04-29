Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili

Snob Magazin'in özel haberine göre; Buse İskenderoğlu, Marmaris'e gitti. Model, doğa tatili için Bonjuk Bay'ı tercih etti.



Buse İskenderoğlu, burada yoğa mediyasyonları gibi yapılan etkinliklere katılıyor.

Çadırda kalan model, doğayla içe içe tatil yapıyor.



Buse İskenderoğlu, o anları Instagram'dan paylaştı.



Model, fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.