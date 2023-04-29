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SnobMagazin.com

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili

Ünlü model Buse İskenderoğlu, Marmaris'e gitti. Çadırda kalan model, doğayla içe içe tatil yapıyor. İşte detaylar...

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili

Snob Magazin'in özel haberine göre; Buse İskenderoğlu, Marmaris'e gitti. Model, doğa tatili için Bonjuk Bay'ı tercih etti.

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili
Buse İskenderoğlu, burada yoğa mediyasyonları gibi yapılan etkinliklere katılıyor.

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili

Çadırda kalan model, doğayla içe içe tatil yapıyor.

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili
Buse İskenderoğlu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü model Buse İskenderoğlu'nun mütevazi tatili
Model, fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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