 Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Snob Magazin'in haberine göre; 2021 Miss Europe Avrupa üçüncü güzeli Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti.



Yaklaşık bir yıldır birlikte olan model ile futbolcu, Instagram hesaplarından birbirini takipten çıktı.

Geçtiğimiz yıl yurt dışında tatil yapan ve sosyal medya hesaplarından aşk fotoğraflarını paylaşan ikilinin, neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar ,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atarak, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum" dedi.

Çakmak, son olarak yurt dışında hem iş hem tatil yapıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.