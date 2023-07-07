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SnobMagazin.com

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti. İşte haberin detayları...

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Snob Magazin'in haberine göre; 2021 Miss Europe Avrupa üçüncü güzeli Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti.

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan model ile futbolcu, Instagram hesaplarından birbirini takipten çıktı.

 Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Geçtiğimiz yıl yurt dışında tatil yapan ve sosyal medya hesaplarından aşk fotoğraflarını paylaşan ikilinin, neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

 Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar ,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atarak, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum" dedi.

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Çakmak, son olarak yurt dışında hem iş hem tatil yapıyor. 

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti

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