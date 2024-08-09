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Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO sona erdi. Defilelere Demet Şener, Wilma Elles, Özge Ulusoy, Doğa Yavuz, Berna Batur ve Beste Tuğçe Viran’ın da aralarında bulunduğu 50'ye yakın manken katıldı.

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO 07-09 Ağustos tarihinde gerçekleşti. İstanbul Fuar merkezinde gerçekleştirilen hazır giyim ve Moda Fuarı İFCO ,İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ( İHKİB) iştirakı İTKİB fuarcılık A.Ş tarafından düzenlendi.

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

100’ün üzerinde ülkeden alım grupları ile binlerce seçkin ziyaretçinin katıldığı fuarda Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından düzenlenen defileler 3 gün boyunca büyük ilgi gördü. Defilelere Demet Şener, Wilma Elles ,Özge Ulusoy ,Doğa Yavuz, Berna Batur ve Beste Tuğçe Viran’ında aralarında bulunduğu 50'ye yakın manken katıldı. Defile sonrası ünlü mankenler soruları yanıtladı.

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

DEMET ŞENER
Türk tekstili aslında dünyada çok yer edinmiş çok başarılı her zaman dünyanın her yerinde baktığımızda gördüğümüz “Made in Türkiye” yazısı bizi de tabii ki her Türk gibi gururlandırıyor ve onun bir parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Tatil çok sevmiyorum biz çalışmayı seviyoruz buradaki arkadaşlarım gibi. İş ve tatili dengeliyoruz.

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

WILMA ELLES

Fuar gerçekten çok iyi şimdi burada bütün dünya bir araya geliyor. Tekstil sanayinin motoru burada şu anda ve buradan tüm dünyaya taşınmaya devam ediyor.

Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

ÖZGE ULUSOY

Burada bizim giydiğimiz kıyafetler hem Türk tekstil sektörünü öne çıkarıyor hem de aynı zamanda sadece tekstil değil tasarımda da ön planda olduğumuzu göstermeye çalışıyor. Burada birleşen bütün dünyanın tasarımını Tekstille ve dünyadan gelen bütün misafirleri burada ağırlamaya amaçlayan bir organizasyon biz de o yüzden bu podyumda olduğumuz mutluyuz.

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