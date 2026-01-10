  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

Ünlüler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu. İşte detaylar...

Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

Türkiye Down Sendromu Derneği, 15. kuruluş yıl dönümünü Anadolu Hayat Emeklilik sponsorluğunda, Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen gece, anlamlı mesajlar ve güçlü dayanışma ruhuyla hafızalara kazındı. Gecenin sürprizi, sahneye çıkan Ege oldu. Sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşatan sanatçı, salonu adeta ayağa kaldırdı.

 Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

ÜNLÜ İSİMLERDEN ANLAMLI DESTEK
Gecede konuşan Nefise Karatay, derneğin çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Benim için çok önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir kurum. Koşa koşa geldim. Program çok güzel gidiyor, ödüller almak bizi motive ediyor,” dedi. Karatay, oyunculuk kariyerinde seçici davrandığını, aile hayatının ve kızının her zaman önceliği olduğunu belirtirken, sinema projelerine sıcak baktığını ifade etti.

 

Özgün ise Down Türkiye ile tanışmalarının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “İlk başta çok şey bilmiyorduk, zamanla öğrendik. Ediz’in büyümesiyle birlikte derneğin daha aktif bir parçası olduk ve destek vermeye çalıştık,” dedi. Ender Mermerci de gecede yaptığı kısa açıklamada, “Çocuklarımız için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum,” sözleriyle desteğini dile getirdi.

 Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

FERİDUN DÜZAĞAÇ: BENİM ŞARKILARIM ÇOK ÖZEL
Gecede yer alan Feridun Düzağaç, derneğin çalışmalarını “çok içten ve organik bir sevgiyle yürüyen” bir yapı olarak tanımladı. “Burada olmak benim için çok önemli. Talep ederlerse bu yıl da bir konser yapmayı isterim,” diyen Düzağaç, Down sendromlu bireylerin hayata adaptasyon sürecinin büyük emek gerektirdiğine dikkat çekti. Sanatçı ayrıca, şarkılarının yapay zekâ ile kullanılmasına dair sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, kirletmek çok garip bir cümle olur bu soruyu sordugun için teşekkür ediyorum. Ben bu kadar ses getireceğini ben çok insani ricada bulundum aslında anlaşılır bir metin de yazdığımı düşünüyorum. Türkçem fena değildir. Kirletmek biraz şey oldu gençlerin zamanın ruhuyla edindikleri alışkanlıklıklara onların hobilerine onların alanlarına karşı olmak onları küçümsemek gibi bir tavır hiç yoktu bu sadece kişisel bir ricaydı benim için benim şarkılarım çok özel. Gençler için her zaman iyi şeyler diliyorum umutlarını kaybetmedikleri bir ülkede ve dünyada yaşamalarını çok isterim bu sadece nedense içimden gelerek yazdığım bir şeydi. bunun gençlere karşı bir duruş değil, kişisel ve insani bir rica olduğunu vurguladı.

 Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ
Gala gecesine Ender Mermerci, Mustafa Taviloğlu, Cüneyt Özdemir, Nefise Karatay, Betül Demir, usta oyuncu Altan Erkekli ve eşi, Feridun Düzağaç’ın kızı Tuya, Özgün eşi ve oğlu Ediz ile birlikte Dilara Sümbül, Ahmet Eren oğlu Cem Eren ve Fery Elhadef başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Anlamlı buluşma, Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15 yıllık yolculuğunu kutlarken, farkındalık ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

 Ünlü isimler Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15'inci yıl galasında buluştu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cansu Tosun'un AVM tarzı
  Magazin

Cansu Tosun'un AVM tarzı

Funda Arar'dan modayla ilgili çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Funda Arar'dan modayla ilgili çarpıcı açıklamalar!

Pelin Öztekin Galatasaray'daki hedefini açıkladı! Başkan mı oluyor?
  Magazin

Pelin Öztekin Galatasaray'daki hedefini açıkladı! Başkan mı oluyor?

Playland, iyilik ödüllü eğlence günlerini başlatıyor
  Hayatın İçinden

Playland, iyilik ödüllü eğlence günlerini başlatıyor

Büşra Cebe'den Eşref Rüya itirafı!
  Magazin

Büşra Cebe'den Eşref Rüya itirafı!

Sevgililer Günü’nde Boğaz manzarası eşliğinde paylaşılan bir gastronomi deneyimi
  Mekan

Sevgililer Günü’nde Boğaz manzarası eşliğinde paylaşılan bir gastronomi deneyimi