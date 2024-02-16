Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

Geçtiğimiz günlerde ünlü televizyon sunucusu Esra Ezmeci'ye canlı yayında unutulmaz bir sürpriz yaptı. Sevgililer gününün gelmesiyle ünlü isimler aşklarını sosyal medyada göstermek için resmen bir birisiyle yarıştı. Bu isimlere başarılı sunucu Ezmeci de dahil oldu. Milyonlarca lira değerinde bir yüzük hediye eden sevgisini Servet Şerifoğlu, ekran karşısında herkesi kendine hayran bıraktı.

14 Şubat’ta yayınlanan programda Esra Ezmeci, özel bir Sevgililer Günü sürprizi ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Programın sonunda, stüdyoya sürpriz bir hediye gönderen iş insanı Servet Şerifoğlu, Ezmeci'ye yaklaşık 1 milyonluk değerde bir yüzük takdim etti. Bu beklenmedik jest, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

Servet Şerifoğlu'nun bu jesti, sadece Ezmeci'yi değil, aynı zamanda Sevgililer Günü'nü kutlayan herkesi duygulandırdı. Şerifoğlu'nun cömertliği ve Ezmeci'nin şaşkınlığı, programın unutulmaz anları arasına girdi.

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