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Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

Esra Ezmeci'ye canlı yayında milyonluk yüzük hediye eden iş insanı Servet Şerifoğlu'ndan bu kez 14 Şubat sürprizi geldi.

Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

Geçtiğimiz günlerde ünlü televizyon sunucusu Esra Ezmeci'ye canlı yayında unutulmaz bir sürpriz yaptı. Sevgililer gününün gelmesiyle ünlü isimler aşklarını sosyal medyada göstermek için resmen bir birisiyle yarıştı. Bu isimlere başarılı sunucu Ezmeci de dahil oldu. Milyonlarca lira değerinde bir yüzük hediye eden sevgisini Servet Şerifoğlu, ekran karşısında herkesi kendine hayran bıraktı. 

Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

14 Şubat’ta yayınlanan programda Esra Ezmeci, özel bir Sevgililer Günü sürprizi ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

Programın sonunda, stüdyoya sürpriz bir hediye gönderen iş insanı Servet Şerifoğlu, Ezmeci'ye yaklaşık 1 milyonluk değerde bir yüzük takdim etti. Bu beklenmedik jest, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

Servet Şerifoğlu'nun bu jesti, sadece Ezmeci'yi değil, aynı zamanda Sevgililer Günü'nü kutlayan herkesi duygulandırdı. Şerifoğlu'nun cömertliği ve Ezmeci'nin şaşkınlığı, programın unutulmaz anları arasına girdi.

Ünlü isimler Sevgililer Günü’nde birbiriyle yarıştı 

 

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