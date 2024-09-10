Ünlü isimler restoran açılışında

Görkemli açılışta İpek Erdem, Şebnem Demir, Hande Kaptan, Aslı Samat, Recep Demiray, İpek Bağrıaçık gibi ünlü isimler şık tarzlarıyla dikkat çekti.

Restoranın sahibi Nesimi Günenç, yeni sezonda misafirlerine hem özel bir gastronomi deneyimi hem de harika dj perforsmanlarıyla eğlenceli anlar sunmayı hedefliyor.

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