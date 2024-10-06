 Ünlü isimler, İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni'nde bir araya geldi

İş, sanat, spor ve medya dünyasından “iz bırakan” isimler görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

(ASLI GÜMÜŞEL)



Şah Medya tarafından organize edilen gecede Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Kadın Oyuncu Onur Ödülü’nü Nevra Serezli, Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü’nü Erhan Yazıcıoğlu, TV Spor kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcusu Ödülü’nü Ertem Şener, Toplum sağlığının gelişmesine katkılarıyla İz Bırakan Ödülü’nü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kalp Cerrahisinde geliştirdiği ameliyat tekniği ile tıp literatürüne girerek İz Bırakan Ödülünü’nü Prof. Dr. Cengiz Köksal, Halk Müziği kategorisinde Yavuz Bingöl aldı.

(EFE ALICI -ERTEM ŞENER)



Medya ve iş dünyasından önemli isimlerin ödül aldığı gecede sahne alan Umut Akyürek, şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı

(ERHAN YAZICIOĞLU)

Sanat, spor, medya ve iş dünyasından İz Bırakanlar, görkemli bir törenle İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Şah Medya tarafından organize edilen “İZ BIRAKANLAR ZİRVESİ” Ödül Töreni 5 Ekim’de, Sofitel Otel-Taksim’de gerçekleştirildi.

(ERTEM ŞENER)

Sunuculuğunu Ece Erken ve Dr. Ezgi Eryılmaz’ın yaptığı gecede, aralarında Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu, Timur Erk, Ertem Şener, Efe Alıcı, Yavuz Bingöl, Aslı Gümüşel, Betigül Ceylan, Umut Akyürek gibi çok sayıda davetli katıldı.

(TİMUR ERK-NEVRA SEREZLİ)

Gecede, Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Kadın Oyuncu Ödülü’nü Nevra Serezli, Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü’nü Erhan Yazıcıoğlu, TV Spor kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcu Ödülü’nü Ertem Şener, Türk Halk Müziği kategorisinde Yavuz Bingöl, TV-Dizi kategorisinde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu İz Bırakan Ödülü’nü Betigül Ceylan aldı.

(UMUT AKYÜREK)

Geçtiğimiz yıl geliştirdiği ameliyat tekniğini tıp literatürüne kazandıran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da tıp alanında İz Bırakanlar ödülünün sahibi oldu.

(ECE ERKEN-TİMUR ERK)

İz Bırakanlar Zirvesi Ödül Töreni Organizasyon Komite Başkanı Gülşah Gürkan, açılış konuşmasında, “ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Şiddet haberleri ile hepimiz sarsılmış durumdayız, bu gecenin bir motivasyon olmasını diliyorum. Her biri birbirinden kıymetli isimlerle burada olmak geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Hayata güzel izler bırakacağımız güzel günler diliyorum” dedi.

Sanat dünyasından ödül alan isimler aşağıdaki gibidir:

· Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Kadın Oyuncu Onur Ödülü- Nevra Serezli

· Türk Tiyatrosu’na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü- Erhan Yazıcıoğlu

· Türk Halk Müziği kategorisinde İz Bırakan Ödülü- Yavuz Bingöl

· TV-Dizi kategorisinde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu İz Bırakan Ödülü - Betigül Ceylan

Medya dünyasından ödül alan isimler aşağıdaki gibidir:

· Dijital Medya Magazin Haberciliği Kategorisinde Doğru ve Etkili Habercilik Anlayışı ile İz Bırakanlar Ödülü Snob Magazin’in Kurucusu- Tarkan Abdullahoğlu

· TV Sabah Haberleri İz Bırakanlar Ödülü - Now TV - Çalar Saat Programı - Ezgi Gözeger Özmemiş

· TV Program Kategorisinde “İz Bırakanlar” Ödülü Kanal 24- Basın Ekspres Programı Moderatörü Kahraman Poyrazoğlu

· TV Haber Kategorisinde yaptığı haberlerle İz Bırakanlar Ödülü ATV Haber- Özlem Aktay

· TV Haber Spikeri Alanında İz Bırakanlar Ödülü Habertürk TV Ana Haber Spikeri Esra Toptaş

· TV Haftasonu Haber Programı kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü Ülke TV - Erman Yapan

· TV Haftasonu Haberleri İz Bırakanlar Ödülü Star TV- Melis Sander

· TV Kültür Sanat kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü BloombergHT – Ece Saruhan

· Yaptığı Sağlık Haberleri ile İz Bırakanlar Ödülü Demirören Haber Ajansı- Özlem Yurtçu Karabulut

· Yılın En İyi Magazin Programı Yapımcısı- Beyaz TV – Bilal Özbilge

· Yılın Futbol Programı – Beyaz Futbol

· Yazılı Basın Gazete kategorisinde Gündem Yaratan Köşe Yazıları ile “iz bırakanlar” ödülü - Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fulya Soybaş Işık

· TV Haberciliğinin Parlayan İsmi Kanal D Haber- İbrahim Konar

· Yazılı Basın Gazete Kategorisinde, Gündem Yaratan Magazin Yazıları ile “iz bırakanlar” Ödülü Hürriyet Gazetesi Kelebek Yazarı Mehmet Üstündağ

· Yazılı Basın Gazete Kategorisinde, Güncel ve Aktüel Yazıları ile “iz bırakanlar” Ödülü Sabah Gazetesi Günaydın Eki Köşe Yazarı Ömer Karahan

· Gazete Magazin Röportaj Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü- Gündem Yaratan Röportajlarıyla Türkmedya Dijital Grup Magazin Müdürü- Yasemin İlan

· Dijital Medya Program Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü Youtube’daki Magazin Noteri kanalı ile Duayen Gazeteci- Ali Eyüboğlu

· Yazılı Basın Cemiyet Dergi Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü - Klass Magazin Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu

· TV Spor Kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcu Ödülü- Ertem Şener

Ödül alan diğer isimler aşağıdaki gibidir:

· Yükselen İş İnsanı Ödülü- Efe Alıcı

· Tıp literatüründe İz Bırakanlar Ödülü - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal

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