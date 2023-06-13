  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Sude Benli tacize uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulundu

Sosyal medya fenomeni Sude Benli, gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. İşte detaylar...

Ünlü isim Sude Benli tacize uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulundu

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sosyal medya fenomeni Sude Benli, gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. Olay 5 Mayıs tarihinde meydana geldi. Sude Benli'nin telefonu rehberinde kayıtlı olmayan bir numara tarafından aranmaya başladı. Genç fenomen numarayı tanımadığı için mesaj gönderdi.

Ünlü isim Sude Benli tacize uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulundu
"SENİ ALDIĞIMDA TANIRSIN"

Karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadının sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti. Sude Benli kendisini arayan şahısın numarasını engelledi ancak şahıs bu kez istesen beni şikâyet edebilirsin diyerek 'Sude sağa sola aratma bana yaz' mesajını gönderdi.

Ünlü isim Sude Benli tacize uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulundu
Aldığı mesajlar karşısında korkuya kapılan genç kadın şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kendisini defalarca arayan ve kimliğini söylemekten kaçınan kişinin gece yarısı cinsel tacizde bulunduğunu ve huzur, sükununu bozduğunu belirtti. Genç fenomen şüpheli şahsın kimliğinin belirlenmesini talep ederek şahısın cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü isim Sude Benli tacize uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulundu

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yusuf Güney, Survivor 2023'ten ayrılma nedenini açıkladı
  Magazin

Yusuf Güney, Survivor 2023'ten ayrılma nedenini açıkladı

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
  Magazin

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Beren Saat'in AVM tarzı
  Magazin

Beren Saat'in AVM tarzı

Sertab Erener'in değişimi!
  Magazin

Sertab Erener'in değişimi!