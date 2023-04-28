Ünlü isim Sibel Kekilli'den Pınar Deniz sitemi

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Başrollerini Pınar Deniz, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin oynadığı Karanlık Gece filminin galasına Kekilli katılmamıştı. Bunun nedeni ortaya çıktı.

Kekilli, filmden bazı sahelerin çıkarıldığı, Pınar Deniz'in daha fazla ön plana çıktığını öğrendi. Kendi sahnelerin filme tekrar eklenmesini istedi.

Sonuç alamayınca galaya katılmadı.

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