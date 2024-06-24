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Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  

Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı. İşte detaylar...

Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  

'Survivor' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nisa Bölükbaşı, nişanlandı.

Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  
İki sene önce 'Survivor All Star'la şampiyon olan Bölükbaşı, Yiğit İnandı ile evliliğe ilk adımı attı.

Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  
Bölükbaşı, nişanlandığını Instagram'dan duyurdu.

Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  
İkili, fotoğraflarını paylaştı.

 

 

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