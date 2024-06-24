Ünlü isim Nisa Bölükbaşı nişanlandı  

'Survivor' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nisa Bölükbaşı, nişanlandı.



İki sene önce 'Survivor All Star'la şampiyon olan Bölükbaşı, Yiğit İnandı ile evliliğe ilk adımı attı.



Bölükbaşı, nişanlandığını Instagram'dan duyurdu.



İkili, fotoğraflarını paylaştı.

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