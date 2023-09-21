Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, geçtiğimiz günlerde Snob Magazin'e oyuncu Kamil Güler'den boşandığını söylemişti. Ünlü isim, yeni aşkını Instagram'dan ilan etti.



Sevgilisi Batuhan Çelik ile sahilde karesini yayınlayıp, "Dalgamıza bakıyoruz teşekkürler" yazdı.

İkiliye, tebrik mesajları geldi.

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