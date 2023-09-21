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SnobMagazin.com

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı

Oyuncu Kamil Güler'den sessiz sedasız boşanan Neslihan Demir, yeni aşkını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, geçtiğimiz günlerde Snob Magazin'e oyuncu Kamil Güler'den boşandığını söylemişti. Ünlü isim, yeni aşkını Instagram'dan ilan etti.

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı
Sevgilisi Batuhan Çelik ile sahilde karesini yayınlayıp, "Dalgamıza bakıyoruz teşekkürler" yazdı.

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı

İkiliye, tebrik mesajları geldi.

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