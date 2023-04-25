Ünlü isim aldatıldığı söyleyerek sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü çift barıştı!  

Seren Serengil, geçtiğimiz hafta "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi sonlandırdım" diyerek, ayrıldığını açıkladığı iş insanı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu, ben de gidip özür diledim. Kötü günleri hep birlikte atlattık, güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yaşayan annesini kaybederek büyük acı yaşayan Tohma, girişimci birkaç arkadaşıyla beraber bir bölgeye konteyner kent kurmak istediğini söyleyip "Birkaç görüşmemiz var. Orada yapmamız gereken tek şey konteyner şehir. Evet yaz geldi ama çadırda yaşam zor yani. Çadırla yaşanmaz bez parçasıyla nasıl hayat yaşanır? Öncelikle orada bir konteyner şehir kurma hayalimiz var, arkadaşlarla görüşüyoruz" dedi.



"ARAZİMİZ ÜÇ METRE AYRILDI"

Antakya'da tarım ve çiftçilik yapan genç iş insanı, depremde çiftliğinin ve üretim yaptığı tesislerin yok olduğunu ancak kısa sürede toparlanmaya çalışacağını da sözlerine ekledi. Tohma, "Hatay'ın yüzde seksen beşi yıkıldı ama kolay kolay düzelmez. Arazimiz böyle iki üç metre ayrıldı deprem dolayısıyla. Hasat döneminde sıkıntı yaşayacağız umarım bu kötü günleri de atlatacağız. Annemin rahmetli olduğu bina yıkıldı. Güzel bir çiftliğim vardı o yok oldu, arazi aracım, traktörüm hepsi enkaz altında. Önce babamla bir çiftlik kurmam lazım arazide işler var, toprak ektikçe size bir şeyler verir. Sonra ev devlet tarafından yeniden yapılacakmış. Zor yani zor bir süreç Allah düşmanıma da bunu yaşatmasın. Ben orada annemi gömdüm. Çaresiz, aciz, yoksun kalıyorsunuz, zor durumlar anlatılamaz bunlar" dedi.



"NE İNTİHARI?"

Mustafa Rahman Tohma, dört yıldır birlikte olduğu Seren Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim. Dört yıllık güzel bir sürecimiz var. Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası bir Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz. Hayatta ilk ayrılan siz değilsiniz ki ne intiharı? Yok öyle bir şey. Ben annemi kaybettim öyle şeyler düşünmedim" şeklinde konuştu.

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