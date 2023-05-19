Ünlü iş insanı Mert Gocay köpeği için özel hoca tuttu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Cemiyet hayatının ünlü ismi Mert Gocay, köpeği için özel hoca tuttu! Toy Poodle cinsindeki köpeğinin temel itaat, davranış bozukluğu, tuvalet, alan koruma gibi çeşitli eğitimler almasını isteyen Gocay’ın bunun için uzun zamandır eğitmen arayışında olduğunu öğrendim. Ünlü iş insanı sonunda aradığı eğitmeni bulmuş ve el sıkışmış. Taco isimli sevimli köpeği, 8 hafta boyunca özel hocasından eğitim alarak, tam bir ‘salon köpeği’ olacak. Kulağa eğlenceli ve faydalı bir eğitim gibi geliyor ama rakamını duyunca, kulaklarıma inanamadım!



Mert Gocay, bu eğitim için tam 40 bin TL ödemiş! Özel okul ücreti gibi bir şey neredeyse!

Eşi Ecem Hanım’la köpeklerinin üzerlerine titreyen Mert Gocay, iyi bir eğitim için hiçbir masraftan kaçınmamış belli ki...

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