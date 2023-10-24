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Ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ'dan turizme dev yatırım hamlesi

Körfez ülkelerinin Türkiye'de inşaat, sağlık, turizm ve birçok sektöre yapacağı dev yatırımlarla milyarlarca dolar kaynak aktaracak olmaları Türk işadamlarını harekete geçirdi.

Ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ'dan turizme dev yatırım hamlesi

Türkiye'de İnşaat başta olmak üzere Gayrimenkul ve Truzim alanında birçok yatırımı bulunan Urfa Siverek doğumlu ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ, Arap Sermayesinin Ülkemize Gelmesine karşılık olarak yabancı ortakları ile birlikte yeni yatırım hamlesi karar aldılar.

Ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ'dan turizme dev yatırım hamlesi

İstanbul başta olmak üzere Bodrum, Antalya ve Çeşme'de Otel ve inşaat yatırımı kararı alan Karadağ; Yaptığı Açıklamada; Körfez Ülkelerinin Ülkemize Yatırım Yapmak istemeleri bizleride daha Çok yatırım yapmaya teşvik ediyor, yabancı ortaklarımızla birlikte yeni kararlar aldık, Yeni yıl itibari ile İnşaat başta olmak üzere yeni otel yatırımları yapma kararı aldık, Ülkemize Döviz Sokmak biz Türk işadamlarının En Büyük görevi dedi.

Ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ'dan turizme dev yatırım hamlesi

Karadağ Açıklamalarında; Türk firmaları olarak özellikle inşaat sektöründe, uzun süredir Körfez pazarlarına girerek havalimanlarından otoyollara, stadyumlardan yüksek binalara kadar mega projelerin büyümesine katkıda bulunduk, Şimdi Körfez Ülkeri ile birlikte Ülkemizde yeni yatırımlar Yapmak biz işadamlarına düşüyor dedi.

Yeni Yıl ile birlikte 2024 planlarını ve Yatırımlarını hazırladıklarını dile getiren Urfalı Ünlü iş insanı Hüseyin Karadağ, İnşaat Ve Truzim alanında yapacağımız yatırımlar ile Birlikte Yurt Dışından gelecek olan Yatırımcılara Örnek teşkil etmek 
istiyoruz dedi.

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