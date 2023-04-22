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Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı

Eylül 2022'de evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, bayramın birinci günü dolandırıldı. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü büyük şok yaşadı.

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı

Bayramı, Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek isteyen çift, Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdı.

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı

Sapancalux Bungalov Evler'e rezervasyon yaptıran ikili, konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL'yi de önceden banka yoluyla gönderdi.

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı
Çift, bayramın birinci günü rezervasyon yaptıpı yere gidince gözlerine inanamadı. Ne bungalov ev vardı, ne de bir yetkili... Dolandırıldıklarını anlayan Atiksoy, sosyal medyadan takipçilerini uyardı.

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı
Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok. O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak" diye yazdı.

 Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay dolandırıldı

 

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