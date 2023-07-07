Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a milyonluk hediye  

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz yaz güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la nikâh masasına oturan Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs’tan ev aldı. Yakışıklı oyuncu, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş.



Eşinin Kıbrıs’ı çok sevdiğini bilen Berk Oktay, böyle bir sürpriz yaparak onu şaşırtmış. Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak. Güle güle oturmaları dileğiyle...

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