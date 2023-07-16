  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Evliliklerinde krizi aşamayan Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

Çift çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı. Çift geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı
  Magazin

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti

Hadise'den sürpriz açıklama! Yeniden mi evleniyor?
  Magazin

Hadise'den sürpriz açıklama! Yeniden mi evleniyor?

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım
  Magazin

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular
  Magazin

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular