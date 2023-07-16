Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Evliliklerinde krizi aşamayan Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

Çift çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı. Çift geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

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