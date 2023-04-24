Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkı belgelendi.



Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda el ele dolaştıkları söylenen çift, aşkını Instagram'dan ilan etti.



Geçtiğimiz yıllarda da adı aşk dedikosuna karışan ve hiçbir açıklama yapmayan ikili, bu defa etiketle ilan etti.

Müzisyen, kaykay yaptığı anlarda sevgilisi etileyerek, aşkı ilan etti.



Oyuncu, son olarak Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.



Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

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