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SnobMagazin.com

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkı belgelendi. Çiftin aşkı Sipahi'nin Instagram etiketiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkı belgelendi.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda el ele dolaştıkları söylenen çift, aşkını Instagram'dan ilan etti.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi
Geçtiğimiz yıllarda da adı aşk dedikosuna karışan ve hiçbir açıklama yapmayan ikili, bu defa etiketle ilan etti.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Müzisyen, kaykay yaptığı anlarda sevgilisi etileyerek, aşkı ilan etti.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi
Oyuncu, son olarak Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi
Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

 

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