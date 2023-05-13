  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkını ilan etti

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkını ilan etti

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi, aşkı belgelendi. Bir süredir birlikte olan çift, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkını ilan etti
Sarp Levendoğlu, aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile rol alan Sarp Levendoğlu, senaryo okumalarına da devam ediyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi
  Magazin

Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi'nin aşkı belgelendi

Gülşen’in İzmir çıkarması
  Magazin

Gülşen’in İzmir çıkarması

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı
  Magazin

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozu olay yarattı  
  Magazin

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozu olay yarattı  

Zeynep Bastık konserinde Türkiye rekorunu kırdı
  Magazin

Zeynep Bastık konserinde Türkiye rekorunu kırdı

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı
  Magazin

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı