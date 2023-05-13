Ünlü çift Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşkını ilan etti

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi, aşkı belgelendi. Bir süredir birlikte olan çift, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti.



Sarp Levendoğlu, aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile rol alan Sarp Levendoğlu, senaryo okumalarına da devam ediyor.

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