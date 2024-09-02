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Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!

Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi! İşte detaylar...

Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!

Naz Çağla Irmak, sevgilisi Özgür Cem Tuğluk ile karelerini paylaştı.

Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!
Oyuncu, sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!
Irmak, "Hayat seninle çok güzel be. iyi ki" diye yazdı.

Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!

Çifte beğeni yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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