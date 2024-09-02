Ünlü çift Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk aşka geldi!

Naz Çağla Irmak, sevgilisi Özgür Cem Tuğluk ile karelerini paylaştı.



Oyuncu, sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Irmak, "Hayat seninle çok güzel be. iyi ki" diye yazdı.

Çifte beğeni yağdı.

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