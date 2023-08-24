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Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin'den romantik poz

Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin'den romantik poz geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin'den romantik poz

Serdar Orçin ile Ece Dizdar'ın aşkı devam ediyor.

 Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin'den romantik poz

Dizdar, sevgilisine sarıldığı anı Instagram'dan yayınladı.

Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin'den romantik poz
Dizdar, "Yanında sakince yas tutabileceğiniz insanlarınız olsun" diye yazdı.

 

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