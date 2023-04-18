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Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in tiyatro keyfi

Son dönemde oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Ece Dizdar, meslektaşı Serdar Orçin ile geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in tiyatro keyfi

Ece Dizdar ve Serdar Orçin, ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ oyununu Trump Sahne’de izlemeye geldiler.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in tiyatro keyfi

Ece Temelkuran’ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabı, önce Seray Şahiner tarafından 2015 yılında sahneye uyarlanmış, sonra Selen Uçer tarafından yakın tarihte geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komik bir oyuna dönüştürülmüştü. Selen Uçer’in tekrar yazımı ile bugün özellikle “Toplumda büyüyen şiddet ve Türkiyeli kadın olmak gerçeği” konularını temel alan, yeni genç güncel bir yorum olarak nitelenebilecek “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, ismi gibi ilginç olan oyun, dikkat çekici genç dinamik oyuncu kadrosuyla iddialı bir “Efkarlı Komedi”ye imza atıyor.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in tiyatro keyfi

Deniz Işın, Elit Andaç Çam, Ayfer Tokatlı, Semih Varol ve Selin Uçar’dan oluşan yetenekli ve adından çokça söz ettiren ünlü oyuncuların bir araya geldiği oyun her türlü baskı altında verdiğimiz yaşam mücadelesini, kadınların kafasındaki ‘sistemli karışıklığı’ sorguluyor.
Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sanatseverlerle buluşturduğu oyunun yönetmen koltuğunda ise Orçun Ucal var.

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